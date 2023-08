Tineke was vurig in de raadszaal, maar dat betekende niet dat ze je daarna niet meer groette op straat

Nu kan het: draai rond in dit nieuwe Rotterdam­se icoon (...en word niet misselijk)

Altijd al dat aparte ding van dichtbij willen bekijken dat in de oude Fenixloods op Rotterdam-Katendrecht wordt gebouwd? Het kan tijdens Open Monumentendag. De Tornado, de ‘wokkeltrap’ in het toekomstige museum FENIX, is zaterdag 9 en zondag 10 september open.