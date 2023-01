Tijdmachine: het gebouw van de Hoogvliet herken je niet meer terug

Opnieuw geldgebrek bij herbouw van afgebrand clubgebouw: ‘Niet bezuinigen ten nadele van clubs’

Een verwoestende brand, die het gebouw van voetbalclubs CION en Deltasport in de as legde, smeult bijna vier jaar na dato nog steeds na. Zo blijkt er bij de herbouw wéér een financieel tekort ontstaan en in een uitgelekt gesprek verkondigen ambtenaren dat bepaalde informatie niet gedeeld wordt met de gemeenteraad.

