Tientallen boetes bij driedaagse actie tegen geluidsoverlast in centrum van Rotterdam

indebuurt.nl Deze toffe dingen doe je dit weekend in Rotterdam (7 – 9 juli)

Doei regen en storm, dit weekend ben jij weer helemaal in vorm. Het wordt zomers weer, dus trek je sexy outfit uit de kast en flipflop richting de stad. Wat er allemaal op de agenda staat komende dagen? Dat gaan wij jou vertellen. Of je nu zin hebt om te dansen, eten, skaten of barbecueën: het kan allemaal in het tropische Rotterdam.