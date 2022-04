Tiener raakt zwaargewond aan hoofd na aanrijding met auto in Rotterdam

Opa Piet (88) wil nog één keer naar Feyenoord: kleindoch­ter Bo zette alles op alles om het te regelen

Geen wedstrijd slaat hij over. Piet de Jong (88) volgt alles van Feyenoord. Op de televisie weliswaar, want vanwege zijn gezondheid is hij al jaren niet in de Kuip geweest. Zondag ziet hij een droom uitkomen: hij gaat toch nog één keer live naar een wedstrijd van zijn favoriete club. Zijn kleindochter Bo regelde het: ,,Geweldig!’’

13:49