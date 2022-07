Tiener (15) aangehouden voor overval op Zeeman-filiaal

UPDATE Steekpar­tij in Bergschen­hoek om een drankje, man (36) naar het ziekenhuis

Een 36-jarige man is zaterdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij op de Hoekeindseweg in Bergschenhoek. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis met verwondingen aan zijn arm en is buiten levensgevaar. Het incident gebeurde rond 23.00 uur.

