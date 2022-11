Tienduizenden Marokkaanse Rotterdammers leven mee met nationale elftal: ‘Heb Mocrovirus te pakken’

MET VIDEO Portiek aan gruzelemen­ten na opnieuw explosie door vuurwerk in Rotterdam­se wijk Feijenoord

De ravage is ongekend na een nieuwe explosie in een portiek in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Opnieuw zou er zwaar illegaal vuurwerk zijn ontploft, waardoor ramen er uitvlogen op het Stieltjesplein. De schade is nog groter dan twee weken geleden aan de Rosestraat, iets verderop in de wijk. Auto's die voor de deur stonden raakten beschadigd.

27 november