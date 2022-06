Tienduizend hardlopers gaan hartje zomer de halve marathon lopen: ‘Kan prima, maar luister naar je lichaam’

Bende op straat door defecte containers, flatbewo­ners zijn het spuugzat

Bewoners van flats in Rotterdam-Ommoord zijn de problemen met ondergrondse afvalcontainers spuugzat. De bakken zitten in een mum van tijd stampvol, bewoners in een scootmobiel of elektrische rolstoel kunnen er niet bij en de één na de ander is defect. De gebruikers pikken het niet meer. De gemeente belooft – voor de zoveelste keer – beterschap. ‘We gaan ze helemaal vervangen’.

1 juni