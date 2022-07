Tien jaar en miljoenen euro’s later is dit schoolgebouw eindelijk af: ‘Dit deed iets met m’n betrouwbaarheid’

VIDEO Club Blu voor de tweede week op rij beschoten, schutter wederom spoorloos

Club Blu aan de Prins Alexanderlaan is voor de tweede week op rij beschoten. Even na 01.00 uur ontving de politie de melding van een schietpartij. Niemand is hierbij gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar het incident. Er is nog niemand aangehouden.

