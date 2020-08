Tien gewonden bij ernstig ongeval op N57, weg in beide richtingen afgesloten

Poes slachtof­fer van schietinci­dent: ‘Ze is meer dood dan levend’

22 augustus Een poes heeft vrijdagnacht een urenlange behandeling bij de dierenarts moeten ondergaan nadat ze in de omgeving van de Dunantdreef in Maassluis werd beschoten met een buks. Het is zeer de vraag of het gezelschapsdier het drama overleeft.