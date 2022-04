Thermen Barendrecht opent binnenkort en het moet de meest luxe wellness des lands worden

Verdwenen vastigheid haalt de kleur van de wangen van sterk gestart Excelsior

De stabiliteit en vastigheid die Excelsior in de eerste maanden van het seizoen tot grote hoogte stuwde, is compleet verdwenen. Beterschap is snel noodzakelijk om het zo fraai gestarte seizoen niet in mineur te laten eindigen, zo bleek ook tegen Jong AZ (3-3).

