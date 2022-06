The Stones zetten niet één, maar drie keer de Kuip op zijn kop

ik zeg je Delphine (17) zit helemaal op haar plek op de theater­school: ‘Ik dans, ben creatief en een beetje vreemd’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. De 17-jarige Delphine Weeks vindt dat we samen de wereld mooier kunnen maken: „Ik ben een echte socialist! Beetje vreemd, maar wel begaan met alles en iedereen.”

8 juni