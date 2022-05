Teun (10) met zijn vader in Marseille: ‘Weet zeker dat ik mij dit over dertig jaar nog herinner. Hij hopelijk ook’

,,Woah. Echt?’' De kleine Teun viel even stil toen zijn vader vroeg of hij zin had om mee te gaan naar Marseille. Een vraag voor de zekerheid. ,,Stel je voor dat hij geen zin had gehad.’' Maar het gezicht voor zijn 10-jarige zoon vertelde Eus Roovers alles. ,,Hij begon direct over Payet, de sterspeler van Olympique Marseille, terwijl ik niet eens wist wie dat was. Hij is meer voetbalminded dan ik.’’