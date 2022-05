Teun (10) kwam in chaos terecht en miste wedstrijd van Feyenoord: ‘Het is oorlog, zei de beveiliger’

Feyenoord­fans uitzinnig na behalen finale, maar ze hebben buik vol van Marseille: ‘Snel naar huis!’

Het was pompen of verzuipen in Marseille. En overleven. Op het veld, maar ook letterlijk voor de Feyenoordsupporters die in een wolkbreuk en traangas terechtkomen. ,,’t Was het waard’’, schrijft supporter Mike vlak na afloop. De 0-0 is dé overwinning van het jaar. Een rondje langs reacties van supporters en de Franse kranten, die de avond het liefst zo snel mogelijk willen vergeten. ,,Op het ambitieuze gala, struikelde Marseille over de rode loper.”

11:40