Terwijl Vlaardingen diep in slaap is, treft de politie explosief aan in busje met gestolen scooter

De politie kreeg in de nacht van zondag op maandag rond 1.25 uur melding van een scooter die zou worden gestolen en in een busje geladen op de Bleekstraat in Vlaardingen. Eenmaal daar aangekomen treffen agenten vier personen aan die zijn aangehouden voor diefstal. Maar in het busje, geparkeerd midden in een woonwijk, ligt ook nog iets anders: een explosief.