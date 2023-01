TERUGLEZEN | Rotterdamse regio luidt knallend 2023 in: tóch volop vuurwerk, ME ingezet in Crooswijk

Volop hulp in Capelle voor kinderen toeslagou­ders: ‘Hoogste tijd om dit recht te zetten’

Kinderen van erkende slachtoffers van de toeslagenaffaire krijgen alle mogelijke hulp van de gemeente Capelle aan den IJssel. Het Meldpunt Kinderopvangtoeslag staat in de startblokken om deze groep Capellenaren, van wie een flink aantal inmiddels volwassen is, met raad en daad bij te staan. Het betreft in ieder geval 284 gedupeerden in deze IJsselgemeente.

