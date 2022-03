‘Teruggetrokken’ vader (74) die gezin zou hebben gegijzeld, zit niet meer in de cel

‘Jarenlang gegijzeld? Hoe dan?’

Kekik ging eerder al uitvoerig op de verdenking in. ,,Het verwijt is dat hij ze tussen 1982 en 2021 heeft gegijzeld. Dan zeg ik: hoe dan? Daar was hij fysiek helemaal niet toe in staat. Het is een broze man die langzaam loopt. Bovendien: hij is lange tijd opgenomen geweest in een kliniek. Zouden de familieleden al die maanden tegen hun zin zijn doorgegaan met leven in dat huis? Ze hadden in die periode op zijn minst de mogelijkheid aan de bel te trekken.”