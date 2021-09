Terug naar kantoor of tóch thuiswerken? Zo pakken de grote bedrijven het aan

Horecaza­ken blijven wekenlang dicht want personeel is niet te vinden: ‘Dit is best ellendig’

29 juli Het personeelstekort in de horeca in de Rotterdamse regio is met duizenden vacatures zo nijpend, dat sommige restaurants of cafés enkele dagen per week dicht blijven. Bij Jofel Maassluis is de nood zelfs zó hoog, dat de zaak de komende weken helemaal niet opent. Ondertussen gaat het restaurant op zoek naar dertig (!) nieuwe krachten, van kok tot bediening.