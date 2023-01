Telefoonverkoop eindigt in beroving voor 22-jarige man

Het slachtoffer had ter hoogte van de bakker en supermarkt om 20.45 uur afgesproken met de mogelijke koper van zijn telefoon. Twee mannen arriveerden op de afgesproken plek, waarna een van hen de telefoon bekeek en vervolgens een vuurwapen richtte op het slachtoffer. De daders gingen er met de telefoon vandoor, in de richting van de Slinge.

De politie is een onderzoek gestart naar het voorval en bekijkt de camerabeelden. De twee straatrovers zouden rond de 18 jaar zijn en donkere kleding dragen. Opvallend was dat een van hen een beugel, een bril en een zwart tasje schuin over zijn lichaam had. De andere verdachte had zijn gezicht bedekt met een sjaal. De politie vraagt mensen die meer informatie hebben zich te melden.