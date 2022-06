Tekort in zorg kan met plannen college oplopen tot 200 miljoen euro: ‘Dit is vragen om problemen’

OM wil Rotterdam­mer (36) half jaar achter tralies voor veroorza­ken ongeluk waarbij zijn vriendin overleed

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een half jaar cel geëist tegen een 36-jarige Rotterdammer voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Hij was in de nacht van 21 december 2019 met een te hoge snelheid tegen een betonnen plaat langs de A4 gebotst. Zijn auto vloog in brand. Een taxichauffeur kon de man nog redden, maar zijn vriendin overleed in het brandende voertuig.

14 juni