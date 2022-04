Tekenen is hier een stuk populairder dan op andere scholen, en dat komt door de leraren

Tekenen en handvaardigheid zijn populair onder leerlingen van het Comenius Lyceum in Capelle aan den IJssel. Dit jaar doen 88 mavo-, havo- en vwo-leerlingen eindexamen in deze kunstvakken, veel meer dan op andere scholen. Dit is vooral te danken aan het enthousiasme van een aantal docenten, dat cultuur hoog in het vaandel heeft staan. ,,Bij hen léér je werkelijk.’’