Tegenslag bij werk A16: tijdelijke hulpbrug over Hoofdweg nodig

Rotterdams restaurant Lof der Zoetheid sluit na veertien jaar de deuren: ‘Tijd om bij te komen’

Het lunchrestaurant Lof der Zoetheid gaat na veertien jaar de deuren sluiten. De zaak, bekend van z’n verschillende soorten zoete en hartige taart, sandwiches en scones, is woensdag verkocht. ,,We zijn niet failliet, maar het is tijd om bij te komen”, zegt eigenaresse Anastasia.

22 december