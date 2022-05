Tebbie nou op je brood? O, da's Rotterdamse hagelslag!

Bedenker Olaf Ouwerkerk: ,,Geboortemuisjes vindt iedereen lekker, maar er moet een aanleiding voor zijn om ze te eten. Ze liggen dan ook niet bij iedere Rotterdammer in het keukenkastje. Daar willen we met de Rotterdamse Stadshagel verandering in brengen.’’ De hagelslag is rond en is gemaakt van gepofte rijstballetjes omhuld met witte chocolade in de kleuren groen en wit. De hagel heeft een crispy bite.