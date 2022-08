Tbs’er sticht twee keer brand en gooit met urine en hete koffie: behandeling gestopt

update Man (19) zwaarge­wond bij steekpar­tij in woonwijk in Ridderkerk, ook vrouw bedreigd met mes

Bij een steekpartij aan de Stadhouderslaan in Ridderkerk is in de nacht van zaterdag op zondag een 19-jarige man uit die plaats gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.

