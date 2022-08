Tbs’er door foutje Openbaar Ministerie onterecht op vrije voeten

Door een communicatiefout bij het Openbaar Ministerie heeft een tbs’er die in de Forensisch Psychiatrisch Kliniek de Kijvelanden werd behandeld, ruim een week onterecht van zijn vrijheid kunnen genieten. De blunder kwam na negen dagen bij een intern overleg aan het licht, waarna de man werd aangehouden en terug de kliniek in ging.

De tbs-gestelde had in overleg met een officier van justitie op 12 juli bij de Kijvelanden in Poortugaal de deur achter zich dichtgetrokken. Hij mocht naar huis, omdat de rechter had besloten het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) tot verlenging van de tbs-maatregel die de man was opgelegd, had afgewezen. Dat bleek achteraf een onjuiste beslissing te zijn geweest.

Hoger beroep

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid meldt dat een andere officier van justitie namelijk in hoger beroep was gegaan tegen het besluit van de rechter. En zolang het hoger beroep niet is behandeld, blijft de terbeschikkingstelling (het verblijf in de kliniek) van de man onherroepelijk. Toen de misstap werd ontdekt, werd direct besloten de betrokken tbs’er aan te laten houden ‘ter executie van de vrijheidsbenemende maatregel’. Kort gezegd: hij moest weer achter slot en grendel. De man moest in de gevangenis overnachten en werd daarna overgebracht naar de Kijvelanden.

Afgelopen maart was ook al een tbs’er tegen de regels in verdwenen. De man had transmuraal verlof: hij woonde begeleid onder toezicht van de Kijvelanden. Zijn verlof was tijdelijk ingetrokken, nadat hij was getest op alcoholgebruik. Toen hij de volgende ochtend zei wat uit zijn auto te willen halen, ging hij onder begeleiding het parkeerterrein op. Daar stapte hij niet alleen in zijn auto; hij reed er ook mee weg. De volgende dag meldde de ‘wegloper’ zich weer en werd toen teruggeplaatst in de kliniek. Hij gaf aan cocaïne te hebben gebruikt en alcohol te hebben gedronken.

