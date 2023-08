Taxi belandt ondersteboven in sloot, bestuurder gewond

Van Oekraïne naar Canada en terug naar Nederland: het opmerkelij­ke voetballe­ven van Lassana Faye

Hij is een voetballer die niet alleen binnen, maar ook buiten de lijnen zijn steentje wil bijdragen. Maar Lassana Faye is ook een voetballer waarvan we al een tijdje weinig meer hebben gehoord. Na zijn abrupte vertrek uit oorlogsland Oekraïne speelde hij de afgelopen maanden in Canada. Sinds deze zomer is hij terug op de Nederlandse velden.