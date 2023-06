Tatiana woont in de oude cellen van een gevangenis: ‘Het voelt alles behalve naar’

Tineke mag éindelijk zitten tijdens haar werk, maar nu de rest nog: ‘We willen gezond ons pensioen halen’

Tineke Hofstede (65) heeft na 46 jaar werken bij De Bijenkorf in Rotterdam eindelijk de kruk gekregen waar ze om vroeg, zodat ze even uit kan rusten als het wat rustiger is op haar afdeling. Maar er zijn meer oudere werknemers die dat willen. Daarom was er donderdag een ‘zitactie’ naast de winkel.