Tas met verdachte vloeistof gevonden in Rotterdam, specialistenteam Defensie ter plaatse voor onderzoek

De politie kreeg rond 11.30 uur melding van de verdachte tas. Omdat het niet duidelijk was wat voor vloeistoffen er in de tas zaten, is de explosievenverkenner van de politie ingeschakeld. Volgens een politiewoordvoerder heeft de verkenner besloten dat er een team van Defensie, dat gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen, ter plaatse moest komen. De tas is in een container gestopt zodat het specialistenteam kan onderzoeken wat het is.