Tapas zijn sleets geworden en dus gooit Lust het roer om

Lust was een van de eerste tapaszaken van Rotterdam. ,,We hebben een toptijd gehad en draaien nog steeds goed, maar na vijftien jaar zijn we toe aan vernieuwing”, verklaart zoon Melvin de ommezwaai.

Een tafel vol met Spaanse hapjes was vijftien jaar geleden nog een noviteit in horecaland. Maar inmiddels serveert zo’n beetje iedere zaak tapas: hoog tijd voor vernieuwing. Dus besloten de Oostrums dat de menukaart anders moet en de tapaszaak aan de Jan Bijloostraat een ‘eetcafé plus’ wordt.

Bruine kroeg met steaks

Niet dat in het paviljoen bij winkelcentrum Het Lage Land helemaal van de tapas wordt afgestapt. ,,Je kunt ze nog altijd als voorgerecht of bij de borrel bestellen, maar we willen er een heel nieuwe draai aan geven”, zegt Melvin. De nieuwe menukaart wordt in de keuken bereid door de nieuwe chef-kok John de Koning, die eerder werkte voor onder andere Café Ari in de binnenstad. ,,We willen meer zijn dan een bruine kroeg met steaks, maar de gezelligheid van een café blijft.”

Quote Lust is een begrip in de buurt, en dat geldt zeker voor mijn vader Brian en zijn vrouw Karin Melvin Oostrum

Werden tijdens de coronaperiode al de gevel, het terras en het interieur aangepakt, vanaf vandaag prijkt nieuwe restaurantnaam boven de entree. Die refereert aan de straatnaam van de zaak, die op zijn beurt weer vernoemd is naar oorlogs- en verzetsheld Jan Bijloo. Die naamswijziging vinden de Oostrums ‘best spannend’. ,,Lust is een begrip in de buurt, en dat geldt zeker voor mijn vader Brian en zijn vrouw Karin Dufais”, zegt Melvin, die sinds vier jaar de zaak samen met zijn vader bestiert. ,,Maar klanten reageren gelukkig positief op alle veranderingen.”

