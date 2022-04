Tanken? Lees hier waar de benzine vandaag het goedkoopst is in de Rotterdamse regio

BEKIJK JOUW GEMEENTE Benzine nooit eerder zo duur: ‘Ik heb overwogen om een scooter te kopen’

Het is slikken voor automobilisten aan de pomp. Met een adviesprijs van 2,17 euro per liter liggen de benzineprijzen hoger dan ooit. Waar moet je zijn in de regio Rijnmond voor de goedkoopste volle tank?

12 februari