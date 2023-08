Tanja ontvluchtte de oorlog en startte eigen café: ‘De bruine kroeg zal nooit verdwijnen uit Rotterdam’

Video Rotterdam­se cafébaas Jan Vlot (69) vreest voor einde kroegen

,,Het makkelijkst zou zijn als ik gewoon stop. Met mijn 69 jaar is dat ook niet heel raar. Maar ik vind dat ik een verantwoordelijkheid heb naar de buurt en de vrijwilligers die hier achter de bar staan.’’ De Rotterdamse kroegbaas Jan Vlot van de cafés Promenade 1902 en ‘t Stoplicht in Noord vindt dat hij in deze coronacrisis als bescheiden ondernemer op leeftijd tussen wal en schip valt.