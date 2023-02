Talet runt met zijn vader Irfan een bloemenwinkel: 'Ik heb mezelf alles aangeleerd'

indebuurt.nlWie een bloemetje haalt in Passage Schiedam, doet dat natuurlijk bij Zahra – al zo’n vijftien jaar een begrip in het centrum van de stad. Drie jaar geleden werd de winkel overgenomen door vader en zoon, Irfan en Talet Buhur, die de naam hoog wisten te houden. “Het is altijd al mijn droom geweest om een eigen bloemenwinkel te runnen,” aldus Talet.

Talet Buhur is bijna letterlijk opgegroeid tussen de bloemen. Zijn vader Irfan zat in de bloemenbrache en kwam voor zijn werk regelmatig op de bloemenveiling en bij bloemisten. Talet ging graag mee om een handje te helpen.

Dromen van bloemen

“Doordeweeks werkte ik als monteur aan auto’s en scooters en in het weekend ging ik dan met mijn vader mee,” vertelt hij. “Zo kwamen we ook vaak hier in de passage, bij Zahra. Met de vorige eigenaar konden we het erg goed vinden en zij zei tegen ons: “Als ik hier ooit weg ga, wil ik de winkel aan jullie verkopen.”

En dat moment kwam drie jaar geleden. “Dolblij was ik, dit was echte een droom die uitkwam,” vertelt Talet enthousiast. “Inmiddels was ik ook getrouwd en was ik op zoek naar iets vasts en iets voor mezelf, waarmee ik mijn gezin kan onderhouden. En nu vond ik dat in de bloemenbranche!”

Zelf aangeleerd

Samen met vader Irfan zette Talet de bloemenwinkel voort. “Vanaf het begin was het duidelijk dat mijn vader de inkoop en ik de verkoop ging doen,” laat de gepassioneerde winkeleigenaar weten. “Eerst hielp mijn vader mij natuurlijk met het samenstellen van de boeketten, want dat had ik nooit echt gedaan.”

Al gauw zag Irfan dat hij dit wel aan zijn zoon kon overlaten. “Ik denk niet dat hij had gedacht dat ik er zó vol voor zou gaan,” lacht Talet. “ Maar ik wist zeker dat dit was wat ik wilde doen en heb alles op alles gezet om het vak te leren.”

Foto: Layla Pansier.

Dat deed hij door zich zoveel mogelijk in te lezen, video’s te bekijken en vooral zo veel mogelijk te oefenen. “Soms was ik tot twee, drie uur ’s nachts bezig met het maken van boeketten.”

Blije klanten

Nu Valentijnsdag er weer bijna aankomt, zijn de werkdagen voor vader en zoon ook weer aardig lang. “Maar dat geeft niet, als je iets doet waar je blij van wordt,” vindt Talet. “En niet alleen wij trouwens – onze klanten ook. We hebben flink wat vaste en trouwe klanten en juist met dit soort dagen is dat te merken.”

Talet vertelt verder: “Daarom doen we ook extra ons best. We willen natuurlijk niet te veel inkopen, want dat is zonde. Maar ook zeker niet te weinig, want we willen niemand teleurstellen. Het is soms best lastig om dat in te schatten. Zeker met Valentijnsdag: vorig jaar leek het aan het einde van 14 februari wel of er een vrachtwagen was gekomen die alles mee had genomen!”

Goed bezig

“Als je dan na zo’n lange werkdag even gaat zitten en een blik op een leeggekochte winkel werpt, geeft dat wel een dankbaar gevel. Je weet dat je goed bezig bent,” benadrukt de bloemenverkoper. “En dat je weer een heleboel mensen blij hebt kunnen maken.”

