Tahmina (31) helpt vrouwen te praten over ervaringen met seksueel geweld: ‘Bijeenkomsten zijn vooral leuk’

column Het woordje ‘gortdroog’ was vrij vertaald naar goddroog, wat ik eigenlijk nog mooier vond

Ze kwamen helemaal giechelig het Stadhuis binnen. 45 brugklasleerlingen van het vmbo, vwo en havo. Ze gingen meedoen aan het Stadsdictee. Het was in de raadszaal. Ha, en ik mocht op de stoel van de burgemeester zitten, want ik was de juryvoorzitter.

21 mei