Taalles: ‘In Rotterdam wonen zo’n 1500 slechtziende migranten die nooit kans kregen om in te burgeren’

update / met video Passagiers geëvacu­eerd uit trein in HSL-tun­nel in Rotterdam na rookontwik­ke­ling

Zo'n 250 passagiers zijn vrijdagavond uit een trein gehaald in de HSL-tunnel in Rotterdam-Overschie. Dit gebeurde na een melding over rookontwikkeling. De trein was onderweg naar Schiphol en reed op het traject van de Intercity Direct. Voor de reizigers is inmiddels een vervangende trein geregeld.

11 november