Svitlana leerde dat Nederland óók problemen heeft (en besloot dat hier haar toekomst ligt)

CommentaarHet was het jaar van de crises. Van inflatie en woningnood tot stikstof. In en om haar dorp wapperen de omgekeerde vlaggen en er gaan nauwelijks bussen, maar voor Svitlana is Dirksland de startplaats van een nieuwe toekomst, schrijft Leon van Heel in zijn commentaar.

In dit huis…

Hebben we plezier

Maken we fouten

Zeggen we sorry

Beginnen we opnieuw

Worden we boos

Vergeven we

Geven we knuffels

Het staat op de glazen deur van gebouw Molenzicht in Dirksland. Hier wonen Oekraïense vluchtelingen. De tekst is niet voor hen opgehangen, maar komt nog uit de tijd dat hier mensen met een beperking woonden. Molenzicht stond al even leeg en is in allerijl ingericht voor de 137 vrouwen en kinderen die de gemeente Goeree-Overflakkee opvangt. De plakletterwoorden op de ruit zijn daarbij gelaten voor wat ze zijn.

Svitlana heeft ze vertaald. Nieuwsgierig en gretig om Nederlands te leren.

Ze komt uit Charkiv − Charkov schrijven mag niet van Svitlana, want dat is de Russische spelling. De stad in het oosten van Oekraïne ligt sinds de eerste dagen van de invasie zwaar onder vuur. De Russen veroverden de buitenwijken, maar kregen ze nooit volledig in handen.

Svitlana vertelt er weinig over, volgens haar omdat zij gewoonweg geen woorden vuil wil maken aan Russen. Met haar tienerdochter zit ze nu in Dirksland in een huis ‘waar ze plezier hebben, fouten maken, sorry zeggen, opnieuw beginnen, boos worden, vergeven en knuffels geven’.

Leg maar eens uit dat zulke teksten populair zijn in Nederland en in menig gezinswoning prijken. Nee, in Oekraïne kennen ze zulke borden niet.

Met dezelfde verbazing kijkt zij naar de omgekeerde Nederlandse vlaggen die in lange rijen langs de akkers en weilanden op het eiland wapperen. De boerenfamilie die haar en haar dochter de eerste weken opving, heeft het uitgelegd.

Stikstofcrisis, bouwcrisis, vluchtelingencrisis, files, personeelstekorten (ze leerde zichzelf fietsen omdat er zo weinig bussen rijden), inflatie, de lage opkomst bij de verkiezingen en de zwartepietendiscussie. In enkele maanden leerde Svitlana dat er in Nederland óók problemen zijn. En heeft zij besloten dat haar toekomst hier ligt. Ze schoolde zich om tot IT’er, vond een baan in de buurt en nu is zij verontwaardigd dat ze niet meteen mag beginnen, maar pas in het nieuwe jaar.

In Dirksland vallen geen bommen, ze is razendsnel ingeburgerd en kan al oer-Hollands mopperen.

Boos worden mag.

Dat staat op de deur.

Tekst op de deur van het voormalige zorgcentrum Molenzicht. Nu wonen er Oekraïense vluchtelingen.

