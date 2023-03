Supporters voeren boventoon in onze lezersbrieven

Renovatie de Kuip

‘Centrale as’ van Numansdorp

Alhoewel ik niet in Numansdorp woonachtig ben, (maar wel in de Hoeksche Waard), kom ik met enige regelmaat in deze plaats. Ik begrijp de klachten van overlast en veiligheid heel goed. De thans in proef ingestelde maatregelen dragen echter eerder bij tot onveiligheid in plaats van het omgekeerde. Deze proefopstelling komt mij voor als uiterst amateuristisch en ‘bureau-deskundologisch’ gefreubel. Drempels zullen vermoed ik niet mogelijk zijn vanwege de bebouwing. Een hele simpele oplossing is toch om nog drie of vier flitsers te plaatsen. En wellicht 30 km/u beperking over het hele traject. Levert bovendien nog geld op ook en die flitsers verdienen zichzelf in de loop van de tijd terug. De boetes voor notoire overtreders zal hen noodzaken om zich aan te passen. En in geval van 30 km/u is deze route ook voor ongeduldig doorgaand verkeer niet aantrekkelijk. Tegelijkertijd is het wel van belang voor het doorgaande verkeer een alternatief te hebben.

HWC Bijvoet

Nieuw Beijerland