Supporters uit Amsterdam toelaten bij Feyenoord-Ajax, daar komen bruiloften en rood-witte baby’s van

Man schrijft kaartje na bedreigen agent: ‘Het spijt me heel erg, ik was weer bezopen’

Een man die een agent met de dood bedreigde, had daar zo’n spijt van dat hij met een doos chocolaatjes en een kaartje terugkeerde naar het politiebureau in Rotterdam-Charlois. ‘Het spijt me heel erg want ik was weer bezopen.’