Supporters Trapzonspor feesten bij Hofpleinvijver na overwinning

Rijnmond stopt met programma van Johan Derksen: ‘Slachtof­fers zijn diep in ziel gekwetst’

De regionale omroep Rijnmond stopt met ‘onmiddellijke ingang’ met het radioprogramma Muziek Voor Volwassenen met Johan Derksen. Reden is de bekentenis die de presentator deed in het SBS6-programma ‘Vandaag Inside’, meldt de omroep. ‘Patroon van bagatellisering is waarneembaar.’

28 april