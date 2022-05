Supporters Feyenoord mishandeld door aanhangers FC Twente

update/video Senioren­flat Rotterdam ontruimd na grote brand: ‘Mogelijk brandstich­ting’

Dertig bewoners zijn in de nacht van zondag op maandag uit voorzorg geëvacueerd tijdens een grote, uitslaande brand in seniorencomplex Wilgenstaete in de Hamakerstraat in de Rotterdamse wijk Schiebroek. Er is volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond niemand bij de brand gewond geraakt.

10:03