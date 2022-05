Supersonische waterstofboot van TU Delft gedoopt in Nesselande...en nu op naar Monaco!

Het resultaat is een beauty, die bij waterpret-attractie Lake Seven werd gedoopt. En omdat de deelnemers afkomstig zijn uit wel elf studierichtingen - inclusief lucht- en ruimtevaart - is niets aan het toeval overgelaten. Zo is de romp van de boot gemaakt uit één stuk. Daarvoor is koolstofvezel gebruikt, een licht en sterk materiaal. ,,Om ervoor te zorgen dat onze romp bestand is tegen de ruige omstandigheden van de Middellandse Zee, hebben we precies geanalyseerd hoeveel koolstoflagen we nodig hadden’’, zegt operations manager Eline Driesse.



Middellandse Zee? ,,Ja, we doen me aan de Energy Boat Challenge in Monaco. Daar komen we uit in de open sea class. Tot dusver zijn we het enige team dat met een waterstofboot komt. De concurrentie in een andere klasse vaart nog op onder meer zonne-energie en batterijen.’’