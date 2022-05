Suikerfeest zonder baklava? Dat is als Pasen zonder chocolade-eitjes

De rust is terug. Na een recordmaand kan algemeen directeur Ahmet Can vandaag met zijn familie na het gebed in de moskee de stress van zich af laten glijden tijdens Eid al-Fitr, het Suikerfeest. De ramadan was een gouden tijd voor Şerifoğlu naast winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam. Op de laatste dag van de vastenmaand, gisteren, stond het bij tijd en wijle zelfs rijendik voor de deur van de Turkse patisserie. Tijdens de iftar, de eerste maaltijd na zonsondergang, is baklava een welkom toetje, Eid-al-Fitr zonder baklava is zelfs ondenkbaar. Dat is als Pasen zonder chocolade-eieren. ,,Ik gok dat we gisteren zeker zeshonderd kilo baklava hebben verkocht.”