Subsidieverdeling voor Rotterdamse cultuur gaat op de schop

Het oude grandcafé Engels is nu een walhalla voor wildplas­sers: nog steeds geen nieuwe horeca

De ruimte van het voormalige, beroemde grandcafé Engels in het Rotterdamse Groot Handelsgebouw staat nog steeds leeg. Al twee jaar gebeurt er niks. Het laatste teken van leven was vorig jaar zomer: er zou een foodhall komen. Dat is nog steeds de bedoeling, meldt de pandeigenaar. Inmiddels is de gevel één groot urinoir.

10:33