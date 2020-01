Stuurloos zeeschip van meer dan 92 meter ramt meerdere schepen en botst tegen kade

Nationaal reddings­pro­gram­ma voor Rotterdam-Zuid genomi­neerd voor positivi­teits­prijs

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is een van de drie genomineerden voor een BID Positivity Award. Dat is een nieuwe prijs voor de meest positieve overheidsorganisatie van Nederland. Op 21 januari wordt hij uitgereikt in Den Haag