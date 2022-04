Stuur jouw foto van Rotterdam in de sneeuw naar ons toe!

Hoewel we vorige week nog van de warme lentezon konden genieten, moeten we vandaag onze winterjassen weer uit de kast trekken. Met de temperatuur net rond het vriespunt is het koud. Het sneeuwen begon gisteravond laat en is doorgegaan tot in de vroege uurtjes, waardoor Rotterdam in de ochtend bedolven is onder een laag sneeuw.