Stuur je mooiste Rotterdamse herfstfoto's in! 🍂

Vrachtwa­gen vliegt in brand op parkeer­plaats van Sportpark Schenkel

In een vrachtwagen op de parkeerplaats van Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel is zondagochtend even voor 05.00 uur brand ontstaan. De brand was begonnen bij het voorwiel en verspreidde zich snel naar de cabine van het voertuig. Er is niemand gewond geraakt.

16 oktober