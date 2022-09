Stuk van stadhuis breekt af: ‘Dit had heel lelijk kunnen aflopen’

Het incident gebeurde in de vroege ochtend. Het stuk steen belandde in de tuin aan de achterkant van het stadhuis. Daar was op dat moment niemand aanwezig. ,,Maar als het een paar uur later was gebeurd, had dit heel lelijk kunnen aflopen’’, zegt Astrid Dullemeijer, locatiemanager stadhuis van de gemeente. Volgens haar was er geen enkele aanwijzing dat delen van het stadhuis loslaten. ,,Dit is voor zover we weten ook niet eerder gebeurd.”