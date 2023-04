Stuivertje wisselen in kelder eredivisie: ‘Het besef hoe bepalend een punt kan zijn, dringt steeds meer door’

Emotionele verdachte benadrukt dat hij onschuldig is: 'Terwijl m’n vrouw werd afgevoerd, zat ik in politiewa­gen'

Op een zomeravond in 2021 belandde Svetlana (32) zwaargewond onderaan de trap. In paniek belde haar partner 112 en zei hij de Rotterdamse geduwd te hebben. Maar was dat wel echt zo?