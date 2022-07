Studenten weren kamerzoekende buitenlanders: ‘Ik dacht dat Nederlanders gastvrij waren’

De 20-jarige Fabien Dreyer zag het helemaal zitten: een jaartje studeren in wereldstad Rotterdam, het hart van de internationale handel in Europa, waar mensen goed Engels spreken. Zijn universiteit Science Po in Parijs gaf goedkeuring voor zijn uitwisselingsplannen en ook de Erasmus Universiteit liet hem weten dat hij van harte welkom is. Hij moest alleen nog even een woonplek vinden. Met nog een dikke maand te gaan totdat het nieuwe collegejaar begint, slaat de stress toe, want zicht op een woonplek in de Maasstad heeft hij nog niet.