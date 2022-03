Studenten kunnen binnenkort gewoon in hartje Rotterdam komen wonen

video Lichtgewon­de na steekpar­tij in de buurt van middelbare school, dader weet te ontkomen

Een man is donderdagochtend lichtgewond geraakt na een steekpartij in Rotterdam. Dat was bij de Kromhoutstraat in het Lage Land, waar een middelbare school is gevestigd. Alhoewel hulpdiensten naar het schoolplein toesnelden, zegt de politie met klem dat er niet in die school of op het plein is gestoken.

17 maart