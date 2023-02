Studenten en medewerkers bezetten Erasmus Universiteit: ‘We hebben geen andere keuze’

Maar dat is niet het enige. Ze protesteren ook tegen de onzekere werkomstandigheden, zoals de tijdelijke contracten van werknemers. Ook willen ze dat de toegankelijkheid van de campus wordt verbeterd voor mensen met een fysieke beperking. Daarnaast eist de actiegroep dat de universiteit een voorbeeldrol neemt in het beëindigen van schuldenlasten van studenten.

Een hel

,,Studeren aan de Erasmus Universiteit als student met een handicap was een hel. De medewerkers van de EUR bekommerden zich alleen om officiële klachten’’, zegt Alex, een van de actievoerders. ,,Er moet een verandering komen in de prioriteit om studenten gelijk te behandelen. We moeten ook onze toekomst beschermen door volledig te stoppen met fossiele brandstoffen. We hebben allemaal gezien dat deze manier van doen niet zal veranderen als we het beleefd vragen, dus we hebben geen andere keuze dan direct actie te ondernemen.’’