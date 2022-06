Stroomstoring verholpen: deel van Krimpen aan den IJssel zat anderhalf uur zonder stroom

met foto's Steven brengt het heden en verleden van Rotterdam samen in bijzondere foto's

Op het Instagramaccount Past Postcards Project komen het heden en verleden van Rotterdam in bijzondere foto’s samen. Oprichter Steven Bos (40) fotografeert oude ansichtkaarten op dezelfde locatie. Daardoor zie je oude stukjes van de stad, met op de achtergrond hoe het nú is. Geen verrassing dat die verschillen enorm zijn in een stad die deels werd weggevaagd tijdens het bombardement.

7 juni